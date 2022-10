Manifestazione Cgil | in piazza spunta lo striscione pro-Gazprom e contro gli Usa

Leggi su tpi

(Di domenica 9 ottobre 2022): inlopro-È polemica per unopro-, l’azienda energetica russa, egli Usato durante ladelladi sabato 8 ottobre a un anno dall’assalto alla sede del sindacato. Nellosi legge “We love” e poi “Yankees go home”. A immortalarlo è stato il giornalista di Left, Leonardo Filippi, che lo ha postato sul suo profilo Twitter. Roma,nazionale @nazionale ad un anno dall’attacco squadrista alla sede. In mezzo allaun bello, opportuno e ...