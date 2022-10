Manchester United interessato a Lozano Il Napoli ha scelto il sostituto

Inoltre, negli ultimi giorni, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, c'è stato un avvicinamento deldi ten Hag, con un osservatore dei Red Devils presente a Reggio Emilia in ...Dopo il ko esterno per 3 - 1 contro il, i Gunners hanno raccolto la vittoria per 0 - 3 contro il Brentford e per 3 - 1 contro il Tottenham di Conte. Il Liverpool , invece, ha ...Il Manchester United sarebbe interessato a Hirving Lozano per la prossima stagione, una volta sistemata la faccenda Cristiano Ronaldo. È quanto riportato dal Daily Express e secondo i giornalisti ...Domenica torna la Premier League. Il Manchester United ha bisogno di rafforzare una difesa che consenta due gol a partita prima del match di domenica. Loro e l’Everton si incontreranno per la loro pri ...