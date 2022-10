Mamme italiane in media a 33 anni | sempre meno figli negli ultimi 10 anni | il report del ministero

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildella Salute ha pubblicato ilannuale sul Certificato di Assistenza al Parto (Cedap) relativo al 2021 e 364 punti nascita in tutta Italia. Il primo dato che emerge è che le donnepartoriscono ina 33. L’88 per cento di loro preferisce le strutture pubbliche e il 62,8 per cento delle nascite si svolge in strutture con alti volumi di attività (sopra i 1000 parti annui). Ormai quasi tutti i papà, il 95,4 per cento, assistono alla nascita, fatta logicamente eccezione per i parti cesarei. La cui pratica viene definita ancora «eccessiva» nella frequenza, anche se si registrano segni di rallentamento. In 2,9 gravidanze ogni 100, le donne hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita. I tassi di natalità Il tasso di natalità varia notevolmente ...