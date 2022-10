Lutto nella moda | la scomparsa della stilista più amata lascia tutti senza parole

... la squadra di calcio della cittàquale ha militato per cinquant'anni. Un amore, quello per ... IlAngelo lascia un grande vuoto in questa comunità, diventata la sua casa, che ora si stringe ...Castiglion Fiorentino, comune di cui la 22enne era originaria, è sotto choc e si stringe attorno ai genitori e alla famiglia. Le parole del ...La morte della stilista tra le più amate del mondo della moda, ha lasciato tutti senza parole, ed ora tutti la piangono ...L'amato attore ha raccontato il dolore provato per il terribile lutto subito: "È stato un evento molto forte", cosa ha recentemente svelato.