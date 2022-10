Lula censura la stampa per proteggere i ' compagni' - Paolo Manzo

Nicola Porro

In Brasile cresce laproIl presidenteha appena censurato il giornale Gazeta do Povo : ha chiesto che il Tribunale elettorale vietasse al quotidiano di pubblicare informazioni sugli atti di repressione ...In queste elezioni,ha incorporato la punizione degli attacchi alla stampa e ai giornalisti ...media Petro sta lavorando su una proposta di 'regolamentazione' dei media che porterebbe alla... Lula censura la stampa per proteggere i “compagni” O primeiro debate do segundo turno já tem data e local.O presidente Jair Bolsonaro ficará cara a cara com o ex-presidiário Lula no dia 16 de outubro. O debate será realizado pelo UOL, Band, Folha de S ...Fim da aposentadoria, extinção de feriado cristão e associação ao crime organizado: entenda como as campanhas estão ...