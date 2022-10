Luca Salatino vuole abbandonare il GF Vip | “Ho preso la mia decisione”

Leggi su biccy

(Di domenica 9 ottobre 2022) Fin dai primissimi giorni nella casa del GF Vipha accusato molto la mancanza dei familiari e della fidanzata. L’ex tronista oggi ha avuto un crollo ed ha confessato ai coinquilini di voler lasciare la casa. Nonostante Nikita e Charlie abbiano provato a fargli cambiare idea, il ragazzo ha detto di averla sua. “Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene. Hola miaed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per ...