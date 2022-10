Luca Salatino scoppia in lacrime | abbandona subito il GF Vip? – VIDEO

(Di domenica 9 ottobre 2022)il GF7? Già nei giorni scorsi aveva manifestato di sentire troppo la mancanza della fidanzata Soraia, ma un nuovo avvenimento all’interno della casa sembrerebbe averlo davvero demoralizzato. Uno dei concorrenti che stanno piacendo di più al pubblico in questo GF7 è. Il suo modo di parlare L'articolo proviene da Inews24.it.

Cristina Quaranta contro l'amicizia trae Nikita: 'Ma da quando sono amici' Cristina Quaranta e, hanno discusso in modo molto acceso nel corso della notte. Il motivo dello scontro riguarda il messaggio che Nikita ha scritto all'ex tronista di Uomini e Donne in amicizia, che la ...Soraia Ceruti replica a Cristina Quaranta: le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice Soraia Ceruti ha deciso di replicare alle insinuazione di Cristina Quaranta su. L'ex Velina, infatti, ha litigato con il volto di Uomini e Donne dopo che Nikita si è offerta di fargli un massaggio. Secondo Cristina ci sarebbe della malizia nella richiesta di ...Luca Salatino abbandona il GF Vip 7 Già nei giorni scorsi aveva manifestato di sentire troppo la mancanza della fidanzata Soraia, ma un nuovo avvenimento all’interno della casa sembrerebbe averlo ...Soraia Allam Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, non ha gradito l’ultima polemica sul suo fidanzato nata nella casa del Grande Fratello Vip e lancia commenti al vetriolo sui social.