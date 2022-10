Luca Salatino in crisi vuole lasciare la casa del GF Vip 7

'GF Vip', la minaccia del concorrente: 'penso che lascerò'. Dopo la lite che lo ha visto protagonista, l'ex tronista ha reagito così... Potrebbe presto arrivare il terzo abbandono di questa edizione del 'GF Vip' . Un'...Momenti di forte tensione nella Casa del Grande Fratello Vip .ha litigato con Cristina Quaranta perché la vippona ha reputato "inopportuno" un massaggio che Nikita Pelizon ha fatto all'ex tronista.litiga con Cristina e Carolina parla in "...Questa notte c’è stata un’accesa lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta. Questa mattina così l’ex tronista di Uomini e Donne è entrato in crisi e ha manifestato la voglia di lasciare la casa del ...La tensione dell’ultima notte e la mancanza della propria ragazza rompono gli argini di Luca e le lacrime sgorgano impetuose. Carolina, accortasi dello sconforto del VIP lo raggiunge in camera per con ...