Liverpool | sfida al Chelsea per un centrocampista

... SPETTACOLO ASSICURATO! Diretta Arsenal, in programma alle ore 17.30 di oggi domenica 9 ottobre presso l'Emirates Stadium di Londra, sarà unavalida per la decima giornata di Premier ...Le formazioni ufficiali di Arsenal -, valida per la decima giornata della Premier League 2022/2023.di grande prestigio all'Emirates, dove i Gunners vanno a caccia dei tre punti per rispondere al City di Guardiola e ...Sabato, Liverpool e Brighton & Hove Albion hanno chiuso con un punto a testa dopo un pareggio per 3-3. Nel frattempo, il Tottenham Hotspur in genere ha tutte le risposte in casa, ma sabato l’Arsenal ...Il centrocampista salterà sicuramente la sfida di ritorno del Liverpool contro la compagine allenata da mister Luciano Spalletti (in programma il prossimo primo novembre).