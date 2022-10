LIVE Tiro a volo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Diana Bacosi in semifinale! Momento della verità per Sdruccioli e Rossetti!

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:25 Sbaglia anche Sven Korte, il tedesco adesso è appaiato a11:24 11 su 11 per Rossetti, l’azzurro resta in corsa! 11:21 Errore pesantissimo per Nicolas Vasiliou, che adesso potrà arrivare massimo a 121. 11:18 STEFAN NILSSON CHIUDE CON UN INCREDIBILE 125 SU 125! Lo svedese è il terzo semifinalista! 11:15 6 su 6 per Gabriele11:12 Primi 3 piattelli a segno per Gabriele Rossetti, l’azzurro deve essere perfetto! 11:09 Incredibile come non sbagli nessuno, gara dillo folle! 11:06 Ultimi 25 piattelli anche per Sven Korte, il tedesco era terzo in classifica primaquinta serie. 11:03 Sono già 5 gli atleti a pari merito con 121/125, tra questi c’è anche Elia. Il timore è che la soglia per lo ...