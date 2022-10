LIVE Superbike | GP Portogallo 2022 in DIRETTA | Razgatl?o?lu resiste a Bautista e vince Rea chiude il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa. Appuntamento alle 15.00 per una nuova gara da non perdere con il Mondiale. Un saluto a tutti! 12.30 Rinaldi ha concluso quinto. Il romagnolo è stato il migliore di Ducati davanti a Bassani ed a Locatelli. I nostri connazionali proveranno a rifarsi nella race-2 di questo pomeriggio. Alle 15.00 il via dell’ultima sfida europea del. 12.27 Ducati cercherà di rifarsi anche nella seconda competizione del week-end di questo pomeriggio anche se appare difficile impensierire Razgatl?o?lu. Il turco ha mostrato sin dalle prove libere di avere un ritmo leggermente superiore ai rivali, una tendenza che dovrebbe continuare nel pomeriggio. 12.24...