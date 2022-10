LIVE – Sorteggio qualificazioni Euro 2024 con l’Italia DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ladeldelleconoscerà tutte le sue rivali nel girone che sarà decretato dalle urne e che vede gli azzurri testa di serie. In prima fascia con la Nazionale presenti anche Olanda, Croazia, Spagna, Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera e Polonia, dunque non saranno avversarie possibili. Ne prenderemo una dalla seconda fascia (occhio a Francia o Inghilterra o Serbia), una dalla terza fascia, una dalla quarta fascia e una dalla quinta fascia. Il nostro sarà un girone a cinque perché giocheremo le Finals di Nations League. Appuntamento alle ore 12 di domenica 9 ottobre a Francoforte. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. DOVE VEDERE ILPER ...