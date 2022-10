LIVE Scafati-Olimpia Milano 66-75 basket | Serie A in DIRETTA | gli uomini di Ettore Messina si impongono in trasferta Davies dominante

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport.trova la seconda vittoria su due partite in questo inizio di stagione regolare inA. Perinvece arriva un altro ko, dopo quello della settimana scorsa contro Venezia. TOP SCORER: Doron Lamb con 16 punti.: Brandoncon 16 punti. FINISCE QUI:66-75! Nell’ultimo minuto non succede più nulla dal punto di vista realizzativo. 66-75 Pinkins va in lunetta: fa 1/2, maè a -9. Due minuti alla fine. 65-75 Laaaamb ...