LIVE Scafati-Olimpia Milano 30-45 basket | Serie A in DIRETTA | spallata dei meneghini | con un Biligha incontenibile

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeouta poco più di 5 minuti dall’intervallo lungo. 30-45per Baron: canestro dell’che scappa sul +15. 30-43, in contropiede, con l’alley-oop! Subisce anche fallo: va in lunetta, canestro. Altro gioco da tre punti. 30-40 Haaaaaaaall! Gioco da tre punti per il playmaker dei campioni d’Italia.in un amen torna a +10. 30-37 Shieeeelds sul tabellino dei marcatori per l’. 30-35 Davies, glaciale, fa respirare. 30-33 De Laurentiis, su assist di Stone: i campani vanno a -3. 28-33 Mooooonaldi: il secondo periodo inizia con la tripla dell’italiano di! COMINCIA IL SECONDO QUARTO! Una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO: ...