LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Antonio Esposito mina vagante nei -81 kg Si comincia alle 7 00

6:45 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di questa nuova entusiasmante giornata didi. A Tashkent (Uzbekistan) è tutto pronto, tra pochi minuti ika inizieranno a combattere sui due tatami. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent (in Uzbekistan) e valevole come prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. L'Italia schiera un ...

L'Italia schiera un outsider importante nei - 81 kg, Antonio Esposito, reduce da un fantastico terzo posto nel Grand Slam di Budapest dopo un'operazione alla spalla che lo aveva tenuto lontano dalle ...15:06 Ed arriva il perfetto waza - ari di Tsend - Ochir, che mette spalle al tatami l'avversario conquistando la medaglia d'oro nella categoria - 73 kg. Oro dunque per la Mongolia. 15:04 Si va al ... Grande entusiasmo a Tashkent per la terza giornata dei campionati mondiali di judo. I locali sono sempre più appassionati e coinvolti dalle iniziative collaterali. Giornata storica per Mongolia e Bras ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:57 A seguire sarà la volta dei -73 kg maschili con il nostro Manuel Lombardo che andrà a caccia del bronzo contro il brasiliano Daniel Cargnin. Heydarov (A ...