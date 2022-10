(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Seconda posizione perOss che manda baci al pubblico di Cittadella. Atmosfera straordinaria. 16.12 IL TRIONFO DI GIANNI!! CHE IMPRESA DA PARTE DEL BELGA!!DEL! 16.10 ULTIMO CHILOMETRO! 16.08 Ormai è una passerella perche sta compiendo una grande impresa. Il belga rimarrebbe nella storia comevincitore dei. 16.05 Ultimi cinque chilometri! 16.03PARTE IN SOLITARIA! Il belga attacca e lascia sul posto Oss. 15.59 Meno di 10 chilometri alla conclusione! 15.56 Si forma quindi un quartetto che è a circa due minuti da Oss e. Potrebbe ...

OA Sport

IT Articoli Correlati... Valerio Iafrate ore 17:50: Il Lombardia 2022 (replica) da Como Telecronaca: Francesco ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclismo, Mondiali Gravel 2022 in DIRETTA: Vermeersch è il primo campione del mondo gravel! Secondo Daniel Oss RECORD DELL'ORA - Filippo Ganna cerca l'ingresso nella storia col tentativo di record dell'ora da Grenchen. 55,548 km la distanza da battere, con Dan Bigham ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Sono Scaroni (Astana), Bais (Eolo Kometa), De Marchi (Israel Premier Tech), Paret-Peintre (Ag2r Citroe ...