LIVE Ciclismo | Mondiali Gravel 2022 in DIRETTA | Oss e Vermeersch al comando | il gruppo dei big a 5’30”

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 60 chilometri al traguardo. 14.30 Costante il vantaggio di Oss esul: adesso da affrontare un sentiero stretto e sterrato. 14.26 Tratto di sterrato affrontato adesso dalla coppia di battistrada. 14.23 C’è una buona collaborazione frae Oss che proseguono del loro passo senza strappare troppo l’andatura. 66 chilometri all’arrivo. 14.20 Inizialmente facevano parte della fuga Miguel Angel Lopez e Samuele Zoccarato, poi intorno al chilometro 50 sono emersi dale Oss che tutt’ora sono in testa. 14.17 Il Mondialeè un’occasione splendida per indugiare sulle bellezze dei territori veneti: i corridori sono passati vicino a Villa La Rotonda, costruita dal ...

