Lione | Blanc è il nuovo tecnico del club francese | contratto fino al 2024

(Di domenica 9 ottobre 2022) Laurentsarà ildel, sostituendo l’attuale allenatore olandese Peter Bosz. La decisione è stata presa daldopo le ultime cinque partite senza vittoria in campionato, che assolutamente non hanno fatto piacere alla proprietà. Peral, con l’obbiettivo di migliorare il rendimento della squadra in stagione. SportFace.

Commenta per primo Secondo i media francesi. sarebbe finita l'avventura di Peter Bosz al. L'allenatore potrebbe essere esonerato nelle prossime ore e il favorito a sostituirlo è LaurentSta per saltare la prima panchina in Ligue 1: è quella delche, dopo una striscia di cinque ... secondo "L'Equipe" si tratterebbe dell'ex ct della Francia ed ex allenatore del Psg, Laurent, ...Ora è ufficiale, Laurent Blanc è il nuovo allenatore del Lione. L'ex calciatore dell'Inter ed in passato anche CT della nazionale francese è subentrato al posto di ...Quattro sconfitte e un pari in 5 gare il bilancio che ha condannato il tecnico olandese LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Manca l'ufficialità ma ormai ...