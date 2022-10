L’inflazione si mangia i salari e sempre più italiani fanno la spesa al discount A settembre fatturato in aumento del 10%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il caro prezzi riduce il potere di acquisto delle famiglie, che cambiano abitudini e consumi. E inpiù casilaneialimentari. Gli ultimi dati, elaborati da Nielsen like4like per Fida Confcommercio e Federdistribuzione mostrano un balzo di oltre il 10% del. Un dato che per Donatella Prampolini di Fida indica una ‘cannibalizzazione dei canali dei super e ipermercati’, mentre secondo Federdistribuzione è in linea con un trend di crescita in evidenza già da tempo. Di sicuro c’è che ilè l’unico canale nel settore del commercio alimentare ad aver aumentato il numero di pezzi venduti. Mentre soffrono iper e supermercati. Nel periodo gennaio-agosto 2022 iregistrano una crescita dei volumi ...