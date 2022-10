L’impresa di Filippo Ganna | ha stabilito il nuovo record dell’ora nel ciclismo

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il ciclista italianohailnel: ha percorso 56 chilometri e 792 metri in sessanta minuti nel velodromo di Grenchen, in Svizzera. Il precedenteera quello di Daniel Bigham che ad agosto aveva percorso 55 chilometri e 548 metri, anche lui a Grenchen. «Grazie a tutti, ho raggiunto questo obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff. Mi sarebbe bastato battere ildi Bingham anche solo di un metro, ma il risultato è oltre ogni aspettativa, proprio non è male», ha dettoha anche superato di 417 metri la miglior prestazione umana sull’ora, realizzata nel 1996 da Chris Boardman.ha 26 anni e dal 2017 è un ...