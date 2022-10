Letta | Se necessario faremo opposizione anche in piazza  

Leggi su agi

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - "Deve essere un'sia in Parlamento che nel Paese. Presenteremo un'agenda in Parlamento nei prossimi giorni". Il segretario del Pd, Enrico, interviene a 'Che tempo che fa' sottolineando come occorra "costruire un'alternativa" e ribadendo che la proposta del Pd è quella di disaccoppiare il prezzo del gas e dell'elettricità. "Metteremo nella nostra agenda il salario minimo e altre leggi, come lo ius scholae, che non sono state approvate" nella scorsa legislatura. "Ognuno si assumera' le proprie responsabilita'", ha affermato. "Dobbiamo essere pronti a fare quello che gli italiani ci hanno chiesto di fare: fare. Ci hanno dato il mandato di essere la primaa questo governo e dobbiamo farlo in maniera intransigente, costruttivo, nell'interesse del ...