L’eredità di Draghi contro il caro-bollette | il piano sulla riduzione dei prezzi e rateizzazione verso il vertice Ue e gli ultimi due Cdm

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Restano meno di due settimane a Marioper riuscire a ottenere un regolamento europeo «chiaro e concreto» sull’energia, come già aveva invocato a Praga alinformale dei leader europei davanti a mesi di vaghezza inconcludente da parte dell’Ue. In vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre, il premier con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sta mettendo a punto la proposta italiana sulUe per l’energia, sostenuta da Grecia, Polonia e Belgio. Un progetto basato su tre pilastri, scrive il Corriere della Sera: far calare idel gas, lanciare la riforma dell’elettricità e convincere i leader europei a mettere a disposizione un fondo di solidarietà per aiutare i governi. Al premier restano due Cdm a disposizione e un possibile intervento...