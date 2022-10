Calciomercatonews.com

...per i fantallenatori MILANO - La nona giornata del campionato di Serie A si apre con la...colpisce due pali. Inizia con un pari l'avventura sulla panchina blucerchiata per Dejan ...... si era reso protagonista di un tocco con il braccio nella propria area su conclusione di... In compenso, Hernandez fa fallo su Cuadrado nell'azione che porta alladel corner, da cui ha ... Leao conquista tutti: nuova minaccia dalla Premier Il Milan vince, domina e merita il match pomeridiano del sabato di Serie A contro la Juventus e conquista tre punti pesantissimi. Dopo aver colpito due pali nei primi quarantacinque minuti con Leao, i ...Rafael Leao ha espresso i suoi pensieri tramite Instagram dopo la brutta sconfitta in cui il Milan è incappato ieri sera contro il Chelsea. L'attaccante portoghese ha postato una foto ...