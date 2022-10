Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 9 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledeidiin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Post

L'iniziativa è una dellea prendere forma nel Regno Unito. Ma non l'unica. L'impennata dei prezzi di gas ed elettricità innescata dalla guerra in Ucraina ha costretto associazioni e comuni a ...Le famiglie sono chiamate ad accompagnare le proprie figlie e i propri figli nella crescita, a sostenerli nelle loroautonomie e incoraggiarli nel loro percorso di giovani adulti, restando ... Le prime pagine di oggi La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ..."Festa Milan". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo del Milan contro la Juventus che affonda Massimiliano Allegri. Segnano Tomori e ...