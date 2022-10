Le pagelle del Benevento – Pastina bene al di là del gol | Masciangelo fuori fase

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBolzano – Ilmanca ancora l’appuntamento con la vittoria e nonostante il gol diporta a casa solo un punto dalla sfida di Bolzano contro il Sudtirol. Ledei giallorossi: Paleari 6,5: Due ottime risposte su Berra e Zaro. Quando più tardi il difensore trova la via del gol non ha responsabilità. Leverbe 6: Leggecross e passaggi avversari tenendo la posizione e giocando un gran numero di palloni. Capellini 6,5: A lui il compito più arduo: contenere il temibile Odogwu. Se lo perde solo una volta, oltre il 90?. Per fortuna senza danni.7: Una partita perfetta la sua. Primo gol tra i professionisti e una miriade di ottime cose in copertura e in anticipo. Improta 6,5: Il cross tagliato per Simy nel primo tempo meriterebbe ...