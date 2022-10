Lazio | tre recuperi per la Fiorentina | Sarri ha un solo dubbio

Regione Lazio

'Un solo abuso e risale aanni fa'. La Procura interviene sul caso del bidello arrestato ieri in una scuola media di ... Anche la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della RegioneMonica ...La stagione 2021 - 2022, infatti, si è aperta con l'addio di Ivan Juric, l'addio del miglior giocatore, Zaccagni, alla, e l'arrivo di Eusebio Di Francesco. L'inizio, però, è stato pessimo,... Scuola; Di Berardino: “Bando da 3 mln per iniziative sportive e culturali” (Adnkronos) - Sono 3.023 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 9 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. A Roma segnalati 1.498 casi. I rico ...Lo Spezia conferma tutta la sua fragilità lontana dallo stadio amico. A Monza a rriva l'ennesima sconfitta in trasferta e, aspetto ancora più negativo, continua la sterilità in attacco. (ANSA) ...