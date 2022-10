Lazio | Provedel sfida il suo passato | Italiano lo voleva alla Fiorentina | ora fa felice Sarri Il retroscena

La storia dei portieri prima sul mercato e poi intoccabili è una caratteristica del campionato. Onana non merita ovviamente di entrare in questa classifica, il fatto che sia stato titolare in casa del ...... ma difficilmente si vedrà unadiversa da quella che ad oggi può essere considerata quella titolare. Tra i pali del 4 - 3 - 3 di Sarri ci sarà come al solito. Il quartetto difensivo ...La partita Fiorentina - Lazio del 10 ottobre 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la nona giornata di Serie A ...Rappresenta la "prova del nove", per la Fiorentina, il match di lunedì sera (2.45, diretta sia su Sky che Dazn) contro la Lazio. Italiano e la squadra devono dimostrare che il largo successo in Europa ...