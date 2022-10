Latte alternativo | quale scegliere? I consigli dei medici

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sembra che la sezione delal supermercato stia diventando sempre più ampia, specialmente con le alternative senza latticini. Mentre l’avena, la mandorla e la soia possono essere le opzioni più popolari, in realtà c’è una miriade di altre opzioni, ognuna con il proprio insieme di vantaggi. Ila base vegetale può

LaTuaDietaPersonalizzata

'E' un piano concreto e eventualmenteo aggiuntivo ai 200 euro', diceva a luglio la ... almeno su quelli di prima necessità e a maggior consumo: pane,, verdura, frutta, carne, è ...... il Tranquil Blue ci connette invece alla calma della superficie dell'oceano, è leggero come l'aria e limpido come l'acqua; l' Alt Milk, una nuance di biondo morbido ispirata al... Con 1 patata, latte e della farina preparo delle focaccelle gustosissime | Ora non compro più pane | Solo 290 Kcal! Il 29 settembre è la Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, ed è importante che ognuno faccia la propria parte, anche con piccoli gesti ...96 «Tre Spicchi» e 12 «Tre Rotelle»: la lista dei top si allunga anche quest’anno. Ecco il meglio della pizza, tra nomi immancabili e grandi novità ...