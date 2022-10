L’attacco al ponte di Ker? è tattico | strategico e geopolitico

Leggi su formiche

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilsullo stretto di? , che collega la penisola della Crimea alla Russia, è parzialmente crollato dopo un’esplosione nella mattina di sabato 9 ottobre. Infrastruttura di assoluto rilievo ingegneristico, Vladimir Putin lo ha inaugurato nel 2019 dopo cinque anni di lavori. Un limpido messaggio al popolo russo, a quello ucraino, a tutti i popoli del mondo: sotto la mia leadership siamo stati in grado non solo di abbracciare la penisola nella Federazione Russa, e non solo l’abbiamo fatto con ilad arco-tirante tra i più estesi al mondo, diciannove chilometri. Ma abbiamo realizzato un’opera che le élite di San Pietroburgo avevano in mente dal 1904. Michael Kofman, analista militare del Center for Naval Analyses, ha affermato che la perdita del collegamento ferroviario “limiterebbe sostanzialmente la capacità russa di spostare ...