L’Atalanta si fa rimontare | finisce 2-2 contro l’Udinese

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 ottobre 2022) UDINE (ITALPRESS) – Udinese e Atalanta vogliono continuare a sognare e restare tra le grandi: è 2-2 alla Dacia Arena. Dea avanti di due gol con Lookman e Muriel su rigore, poi la rimonta dei friulani con Deulofeu e Perez. Bianconeri in campo col consueto 3-5-2 con Pereyra e Udogie larghi a centrocampo, in avanti la coppia Deulofeu-Beto. Dall’altra parte Gasperini in difesa si affida al trio Okoli-Demiral-Scalvini, in attacco Muriel e Lookman supportati da Pasalic. I friulani partono forte con un tentativo di Makengo, ma la retroguardia della Dea respinge. La gara è parecchio vivace e al 16? ci tentano i nerazzurri con Muriel che non riesce a dare potenza al suo tiro dopo un suggerimento di Lookman.gioca meglio,non riesce ad entrare in partita. Al 36? la gara si sblocca: strepitoso cambio di gioco di Koopmeiners per Muriel che, ...