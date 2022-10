La tv di Stato russa | «Dopo il Moskva e il ponte di Kerch | continueranno a colpire i nostri simboli L’ultimo è Putin | restiamo uniti per difenderlo» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Durante la trasmissione del sabato sera della tv di, Solovyov Live, parlando con gli ospiti in studio dell’esplosione che ha colpito ilsullo stretto ditra Crimea e Russia, utilizzato da Mosca per il trasporto di armi, munizioni e per l’invio delle truppe nelle regioni di Zaporizhzhia e del Cherson, il conduttore Vladimir Solovyov ha accusato l’Ucraina di aver attaccato l’infrastruttura strategica «per impedire alle nostre truppe di consegnare attrezzature e armi affidabili», sottolineando che «è chiaro che seguirà l’avanzata di Kiev su Cherson e il tentativo di dividere le nostre truppe di terra per incunearsi tra Zaporizhzhia e nella città dell’Ucraina sud-orientale Enerhodar». Il conduttore ha poi aggiunto: «Stanno agendo secondo le indicazioni della Nato: ci sono dei loro mercenari» ...