La teoria di Trump sull’invasione russa in Ucraina | «È stato Biden a costringere Putin | senza pace sarà Terza guerra mondiale»

Leggi su open.online

(Di domenica 9 ottobre 2022) Davanti alla platea di repubblicani, l’ex presidente Donaldavverte il mondo intero: «Dobbiamo avviare immediatamente i negoziati per una conclusione pacifica al conflitto tra Russia e, o arriveremo alla». Queste parole, pronunciate durante il suo comizio a Minden, in Nevada, sono state riportate anche da Rbc.ru, la testatadi economia e politica. Questa non è certo la prima volta che l’ex presidente si espone sul conflitto nell’est Europa, anzi in più riprese si è offerto anche di fare da intermediario tra Vladimire Volodymyr Zelensky. Ancora non si sa selui a correre alle elezioni del 2024, ma intanto è già passato all’attacco. In un’intervista rilasciata a Real America’s Voice lo scorso sabato, ...