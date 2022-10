La stagione del Morlacchi si apre in festa - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Essa permette di accedere gratuitamente ai principali museiFriuli - Venezia Giulia , alle ...soggiorno in una struttura ricettiva convenzionata (per un periodo minimo di 2 notti) in bassa,...L'autunno vede protagonisti i vini rossi anche nella gastronomia locale: questa è ladei ... Fra i vicoliborgo medievale non c'è che l'imbarazzo della scelta in fatto di trattorie dove ... La stagione del Morlacchi si apre in festa L'apposizione delle targhe avverrà in un'apposita cerimonia in programma domani, prima della consueta partenza domenicale del treno ...I debiti in Serie A non accennano a contrarsi significativamente. Le tre big segnano perdite per 1,8 miliardi in cinque stagioni.