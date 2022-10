La sosta selvaggia non ha causato la morte dell' anziana soccorsa con ambulanza

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - La donna morta a Napoli, secondo la denuncia'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, a causa del ritardo nel soccorso a causa di diverse auto inche avrebbero bloccato l', in realtà non è morta per questo: la foto diffusa dall'associazione, con il mezzo di soccorso bloccato dalle macchine, si riferirebbe in realtà al viaggio di ritorno, quando ormai la donna, una ultra-ottantenne, era già deceduta. Lo chiarisce il 118 di Napoli, secondo cui la donna è statada due ambulanze arrivate tempestivamente, ma non ce l'ha fatta date le condizioni già gravi e le patologie pregresse. Non ci sarebbe quindi, precisa il 118, nessuna correlazione con ipotetici ritardi nei soccorsi a causa. "Ci ...

per i monopattini: oltre 1.700 sono quelli sequestrati a Milano in appena 5 mesi perché parcheggiati in modo selvaggio, con una media di circa 12 mezzi al giorno, con picchi di 28 ...Le auto inbloccano una ambulanza, a Napoli, e il personale a bordo è costretto a spostare a mano i veicoli pur di passare. E' accaduto stamane in salita Pontecorvo, e per qualche ora è sembrato -...Viabilità in tilt e caos in via Acrone, nel centro di Agrigento. Una situazione divenuta ormai insostenibile per tutti quei pendolari (e non solo) che, di rientro nella Città dei Templi con il treno, ...A causa di due auto parcheggiate in "sosta selvaggia", un'ambulanza non è riuscita ad intervenire tempestivamente, ma c'è ...