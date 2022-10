La notte di Frida Bollani Magoni ad Arezzo Wave - Cosa Fare - lanazione.it

(Di domenica 9 ottobre 2022) Questa sera l'ultima serata al teatro Comunale di Cavriglia, in programma anche la finale del contest ...

LA NAZIONE

Questa sera l'ultima serata al teatro Comunale di Cavriglia, in programma anche la finale del contest ...... gli Strappi di vita di Mimmo Rotella, la vita e le opere dell'iconicaKahlo. Dal 19 ottobre -... arriva su Nexo+ una playlist che ripercorre i classici dell'orrore e il fascino che questa... La notte di Frida Bollani Magoni ad Arezzo Wave E’ il giorno di Frida Bollani Magoni ad Arezzo Wave. La 36esima edizione del Love festival di Mauro Valenti si chiude stasera al teatro Comunale di Cavriglia, dopo la serata di ieri dedicata a musica ...In occasione dell'edizione 2022 di Arezzo Wave, il 9 ottobre all'interno del teatro comunale di Cavriglia in piazza Enrico Berlinguer, alle 23.30 luci puntate su Frida Bollani Magoni, figlia d'arte, o ...