La Meloni ha ragione | pensino ai fatti loro | sconvolgente | chi la difende

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole del neo ministro francese per gli Affari Europei Laurence Boone rilasciate a Repubblica, circa l'intenzione di una "vigilanza" sul rispetto dei diritti e delle libertà in Italia, piombano come un siluro nel confronto della politica italiana. Andando a travalicare il confine tra maggioranza e opposizione. QUALI VIGILANTI? A schierarsi con Giorgia, comprensibilmente indignata per la sortita d'Oltralpe, è il leader di Azione Carlo Calenda: la leader di Fratelli d'Italia, dice a l'Aria che tira su La7, «ha, condivido», i francesi «si devono fare inon vigilano su nulla, se c'è una questione attinente allo stato di diritto se ne occupa l'Ue. Siamo un Paese dove per il momento c'è pieno stato di diritto, quindi è del tutto inopportuno». Sempre dal suo partito, ...