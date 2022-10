La lezione di storia che arriva dall’Iran è che la libertà si conquista da soli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) . Quando le potenze straniere si ergono a difensori dellaè sempre per un motivo nascosto, sia questo per egemonia politica o economica. Non esiste più ladarietà umana, è la foglia di fico prediletta dal potere moderno ed è ora che noi occidentali ce ne rendiamo conto. Sono infatti le donne iraniane la classe più sfruttata, più deumanizzata dal regime che ha innescato la rivolta, e il mondo, anche quello femminile, sta a guardare. Sono le donne egualmente represse in Afghanistan, in Pakistan, che con immenso coraggio mostrano la lorodarietà. Su Instagram tanti sono i video che le vedono danzare sui tetti con i capelli lunghi sciolti prima di tagliarseli in protesta. E quelle occidentali? Domandiamoci perché la difesa delladel popolo ucraino ha innescato un’escalation che potrebbe portarci al ...