La folle notte di droga | armi e inseguimenti sulle sponde del Lago Maggiore

Leggi su agi

(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - È in carcere a Verbania in attesa di essere interrogato dal giudice il 31enne residente in Svizzera chesabato sera ha seminato il terrore lungo la strada statale del Sempione, nel tratto compreso tra i comuni di Meina e Stresa, sulla sponda piemontese deltra le province di Novara e del Vco. L'uomo è accusato di porto illegale di arma da guerra, resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e lesioni personali. Tutto ha avuto inizio presso un distributore di benzina nel Comune di Meina, dove era stata segnalata al 112 la presenza di un uomo che stava puntando un fucile d'assalto verso le auto in transito lungo la statale. Scattati subito i primi interventi dei Carabinieri, l'uomo si è dileguato a bordo di un'auto con targa svizzera, risultata successivamente rubata. Da li, è iniziata unacorsa verso ...