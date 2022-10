(Di domenica 9 ottobre 2022) Laè pronta a lanciare una novità importante in vista dei. Nulla a che vedere chiaramente con l’edizione 2022, che si svolgerà in Qatar a partire dal 20 novembre. Il cambio di format allo studio riguarda i2026, che si disputeranno tra Stati Uniti d’America, Messico e Canada e che per la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

L'organizzazione ufficialefare chiarezza, rilasciando una dichiarazione ufficiale: "L'...fonti ufficiali degli organizzatori del torneo per i consigli di viaggio per la Coppa del Mondo...Una mossa interessante, anche in virtù del cross - play proposto nel recente23 (se lo ... mettendo da parte le vecchie ambizioni di "Origin": per il futuro, insomma, Electronic Artsche ... La FIFA vuole allargare i Mondiali a otto gare stati Uniti I tifosi della nazionale maschile possono tirare un sospiro di sollievo dopo Cristiano Pulisico ha approfittato di un raro inizio per segnare di ...(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Ad aumentare l'amarezza per la mancata presenza dell'Italia di Roberto Mancini ai Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) arriva la notizia che gli azzurri ...