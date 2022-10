(Di domenica 9 ottobre 2022) Mustafa è un ragazzo di 23 anni che sei anni fa ha lasciato il suo paese, Guinea Conakry, ed è arrivato in Italia: una storia apparentemente simile a quella di tanti ragazzi africani che affrontano un ...

Tiscali Notizie

I poliziotti della questura di Milano hanno organizzato il rientro con un volo di linea, direzione Conakry, dove ad accoglierlo ci sarà tutta la. 9 ottobre 2022Milano, 9 ott. " Mustafa è un ragazzo di 23 anni che sei anni fa ha lasciato il suo paese, Guinea Conakry, ed è arrivato in Italia: una storia apparentemente simile a quella di tanti ragazzi africani ... La famiglia lo crede morto, giovane migrante curato e identificato torna a casa Mustafa è un ragazzo di 23 anni che sei anni fa ha lasciato il suo paese, Guinea Conakry, ed è arrivato in Italia: una storia apparentemente simile ...Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Mustafa è un ragazzo di 23 anni che sei anni fa ha lasciato il suo paese, Guinea Conakry, ed è arrivato in Italia: una storia apparentemente simile a quella di ...