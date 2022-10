Kiev ha liberato sette nuovi insediamenti nella regione di Lugansk

RaiNews

CODE DI AUTO IN CRIMEA PER RIFORNIRSI DI CARBURANTE Danon sono al momento arrivate ... tutto ciò che è stato occupato dalla Russia deve essere", ha aggiunto il consigliere. Ancora più ......le primarie per scegliere i prossimi candidati della Lega La Lega ha trovato la sua. Si trova ... Un bergamasco poi non ce l'ha fatta e si è: 'Ma vogliamo dirlo che Salvini spara cazzate'. ... Mosca: la centrale nucleare di Zaporizhzhya è proprietà russa Le notizie di sabato 8 ottobre, in diretta. L’esercito russo rivendica successi nell’Ucraina orientale dopo una serie di battute d’arresto su diversi fronti. Ma Kiev sembra mantenere i suoi territori ...In un'assemblea leghista scatta il processo al leader. "Figuracce"; "da king maker a king burger". La base chiede addirittura le primarie per scegliere i prossimi candidati della Lega ...