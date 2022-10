Kiev | ' a Zaporizhzhia almeno 13 morti | anche bambini'

E' di almeno 13 morti e 60 feriti il bilancio aggiornato dell'attacco missilistico della scorsa notte su. Lo ha riferito la polizia regionale su Facebook, precisando che "tra i feriti e i morti ci sono bambini". Sempre secondo la polizia, sono stati sparati 9 missili S - 300 e X - 22 contro ..."Se i progressi dicontinueranno, le forze di Putin saranno espulse dal Donbass e torneranno in Russia entro la fine del 2022", sostiene la fonte. Più difficile invece una riconquista della ...I feriti sono una sessantina. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. Zaporizhzhia una città in mano a Kiev, ma molto vicina alla linea del fronte. La sua centrale nucleare, sita in realtà nella ...E' di almeno 13 morti e 60 feriti il bilancio aggiornato dell'attacco missilistico della scorsa notte su Zaporizhzhia. Lo ha riferito la polizia regionale su Facebook, precisando che "tra i feriti e i ...