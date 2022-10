Kasia Smutniak oggi | età | film | Instagram | malattia | vitiligine | marito e figli dell’ex di Pietro Taricone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 9 ottobre 2022) Chi è, l’attrice e modella polacca naturalizzata italiana che recita al fianco di Pierfrancesco Favino ne Il Colibrì? Ilè tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020.: età, carriera eNata il 13 agosto 1979 a Pila, in Polonia,a di Zenon, generale dell’aeronautica militare polacca, dal quale ha ereditato la passione per il volo. A 16 anni ha preso il brevetto per pilota di alianti. Conquista poi il secondo posto a un concorso di bellezza in Polonia, cominciando a viaggiare in tutto il mondo come modella. Si è trasferita in Italia nel 1998, dove ha cominciato a cimentarsi anche con la ...