Juventus | spunta un’idea da Madrid per il sostituto di Di Maria | le ultime

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il futuro di Diallanon è certo, anche per questo i bianconeri stanno valutando le possibili alternative per la prossima stagione Il futuro di Diallanon è certo, anche per questo i bianconeri stanno valutando le possibili alternative per la prossima stagione. Uno dei nomi usciti è quello di Marco Asensio del Real, cercato in estate anche dal Milan e che potrebbe uscire dai blancos a parametro zero. Lo scrive As. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Il Milan si prepara alla grande sfida contro la. Ma intanto i tifosi rossoneri vogliono ... Nelle storiesil messaggio per tutti coloro che arriveranno allo stadio per sostenere il ...Un giocatore più fisico per reggere l'urto del centrocampo dellae per provare a sfruttarne pure l'abilità nel gioco aereo e negli inserimenti senza palla. Ancora qualche ora di attesa, poi ... Milan, verso la Juve: Brahim Diaz sorpassa De Ketelaere e spunta la mossa a sorpresa a centrocampo La prestazione del Milan contro la Juventus ai raggi X: ecco come Pioli ha dato scacco matto ad Allegri, con alcune scelte che si sono rivelate determinanti e provvidenziali.Il futuro di Di Maria alla Juventus non è certo, anche per questo i bianconeri stanno valutando le possibili alternative per la prossima stagione Il futuro di Di Maria alla Juventus non è certo, anche ...