(Di domenica 9 ottobre 2022) Domenico, ex centrocampista della, ha parlato dell’attuale situazione in casa bianconera Domenicoha parlato anews24 della situazione in casa bianconera. LE PAROLE – «Teniamo conto che sono i giocatori più rappresentativi e non ci sono, anche se il secondo qualche partita l’ha fatta. Pogba è estroso a centrocampo, Di Maria inventa l’ultimo passaggio e Chiesa è veloce in fase conclusiva. Sono qualità che loro hanno e gli altri giocatori non riescono a esprimere». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcioblog

Domenico, ex centrocampista della, ha parlato dell'attuale situazione in casa bianconera Domenicoha parlato a Juventusnews24 della situazione in casa bianconera. LE PAROLE - "...Hakimi 'stufo' di Di Maria e Paredes: il retroscena prima del passaggio allaAchraf Hakimi,... Il terzinoè passato al Psg, ma nella rosa parigina il rapporto sembrerebbe non essere ... Juventus, Marocchino: «Non dimentichiamo le assenze pesanti…» Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’attuale situazione in casa bianconera Domenico Marocchino ha parlato a Juventusnews24 della situazione in casa bianconera. LE PAR ...proviene da Numero Diez Il marocchino, già nome al centro delle voci di mercato dei rossoneri la scorsa estate, è tornato di moda in casa Milan, che cercherà di imbastire una trattativa (difficile, ma ...