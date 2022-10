Juve | ora Vlahovic può partire | il sondaggio del Bayern Monaco e l'alternativa

Tuttosport

Dopo le due vittorie consecutive ottenute controe Samp, il Monza vuole trovare quella continuità di rendimento fino adsolo inseguita. Spettacolo e colpi di scena si auspicano dalla Dacia ...C'è un'azione in particolare, con lain fase di possesso e dove dovrebbe costruire per ... che è ha dato il cambio al numero 9 a un quarto d'dalla fine. Una delle scelte che non concepisco ... Maccabi-Juve, conferenza Allegri e allenamento Champions: data e ora 16' - Prima vera occasione per la Juventus Next Gen: Compagnon, approfittando di una dormita della retroguardia piacentina, sfodera un mancino micidiale mandato in corner dal portiere. 15' - Passa il ...Dal "Questa di adesso è una Juventus virtuale, ma i giocatori in campo non ci sono. Provate a togliere al Milan (e all’Inter) cinque titolari e vediamo se vanno ...