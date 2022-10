Juve ko col Milan | Francesco Oppini | ' Stagione buttata | chi o cosa ci hanno ridotti così?'

Milan batte Juventus due reti a zero, una sconfitta meritata che sa già tanto di stagione buttata. La bruttissima debacle di ieri a Milano è figlia di una Juventus confusionaria, senza idee, allenata ...Dopo la sconfitta a San SiroMilan lasi rituffa sulle coppe. Martedì alle 18,45 a Tel Aviv c'è Maccabi Haifa - Juventus , quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La, che ha solo 3 punti dopo le ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Sei qui: Home » Copertina » Juve, dati impietosi per Vlahovic: non succede da aprile! Chissà che questo digiuno in trasferta non possa terminare già martedì contro il Maccabi La Juve infatti ha fatto ...