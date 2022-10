Agenzia ANSA

Forti onde si infrangono sulla costa dell'isola colombiana di San Andres mentre l'extropicalesi trasforma in un uragano e dovrebbe atterrare lungo la costa caraibica del Nicaragua. 9 ottobre 2022IT 19:52 -D'AMORE - 187 - PARTE 4 - 1aTV 20:30 - STASERA ITALIA 21:20 - FUORI DAL CORO 00:... 00:39 - I DUE MAGHI DEL PALLONE Rai Movie 19:15 - 32 Dicembre 21:10 - Julie &23:20 - Ma ... Julia, da tempesta tropicale a uragano: forti onde colpiscono San Andres in Colombia - Mondo Diversi paesi dell' America centrale sono in stato d'allerta oggi per l'avvicinarsi della tempesta tropicale Julia che minaccia di trasformarsi in un uragano sul Mar dei Caraibi prima di approdare in ...Forti onde si infrangono sulla costa dell'isola colombiana di San Andres mentre l'ex tempesta tropicale Julia si trasforma in un uragano e ...