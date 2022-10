IVA ZANICCHI | “SCUSA SELVAGGIA MA TU MI HAI DEFINITO VAIASSA E NON HO DETTO NIENTE…”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 9 ottobre 2022) Iva, intervenuta da Francesca Fialdini nel talk di Rai1 Da Noi a Ruota Libera, ha chiarito la discussione avuta a Ballando con le Stelle conLucarelli. Non ho dormito stanotte. Ho chiestoieri sera. In studio, dai giudici a Milly Carlucci fino al pubblico, non avevano sentito. Ero rimasta talmente male da questo zero, mi sono avvicinata al mio ballerino e ho sussurrato quella parola stupida. Non ricordavo che avesse l’archetto col microfono ma è imperdonabile lo stesso. Certi eccessi e certe parole non si dicono. Si può scherzare ma certi termini non si dicono. La giudice di Ballando con le Stelle interviene telefonicamente: Sì, è vero che ieri Iva mi ha chiesto. Ha usato un epiteto sessista e piuttosto grave. Non credo che debba lavare l’offesa col sangue, ...