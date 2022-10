Italia | 677 morti in incidenti sul lavoro in otto mesi | quasi tre al giorno Mezzo milione di infortuni Giornata nazionale

Come si può leggere nei dati Inail diffusi dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro, nei primi otto mesi del 2022, gli incidenti mortali sul lavoro insono staticon ...Sonogli incidenti mortali sul lavoro denunciati innei primi 8 mesi dell'anno con una media di quasi tre vittime al giorno, rispetto allo stesso periodo gennaio - agosto del 2021, quando le ...Oggi è la giornata nazionale in cui si commemorano i morti in incidentemi sul lavoro. L’Anmil, associazione nazionale che ha indetto la giornata, ha diffuso i dati relativi al periodo 1 gennaio-31 ago ...Ma gli industriali dovrebbero invece preoccuparsi del dato diffuso oggi, giornata dedicata agli incidenti sul lavoro: i morti, in Italia, nei primi 8 mesi dell’anno, sono stati 677, con una media di ...